Плюшевые медведи и гигантские шишки: как тюменские рестораны украсили входы к Новому году. Фото

Рестораторы в этом году делали ставку на размеры украшений.
Тюменские рестораны этой зимой решили не скромничать и превратили входные группы в настоящие арт-объекты. Гигантские плюшевые медведи, еловые шишки и кофейные стаканчики — горожане останавливаются, фотографируют и делятся кадрами в соцсетях. Корреспондент URA.RU прогулялся по центру города и посмотрел, как рестораны встречают гостей в преддверии зимнего праздника.
Одна из самых масштабных инсталляций замечена на входе в ресторан «Арбат» на улице Советской. Гигантские плюшевые медведи утопают в еловой зелени и создают единую композицию с ярко-красными подарками.
Медведи в центре города заметны издалека.
Следующая впечатляющая композиция представлена в баре «Шишки». Там огромные еловые шишки свисают с еловых ветвей и обрамляют вход. Однако некоторые тюменцы ошибочно принимают шишки за бутоны роз.
Некоторые тюменцы ошибочно принимают шишки за розы.
В разговоре с корреспондентом URA.RU рестораторы признаются: в этом году сделали ставку не только на праздничное настроение, но и на атмосферу гостеприимства. «Хочется, чтобы человек еще с улицы понимал — здесь его ждут», — рассказывают представители заведений.
Пока одни заведения делают ставку на классику и хвою, другие выбирают минимализм или яркие е акценты. Но результат один — Тюмень в этот сезон выглядит особенно нарядно, а рестораны стали новой точкой притяжения для зимних прогулок.
Гигантский стаканчик кофе встречает на входе гостей Серебряные и красные бусы деликатно обрамляют вход в ресторан «СибирьСибирь» Некоторые заведения придерживаются минимализма и не используют множество деталей Домики напоминают традиционные европейские украшения В этой инсталляции можно увидеть отсылку к франшизе о Гарри Поттере Деликатно оформленные вход в реберную Басты.