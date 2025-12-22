Ричмонд
Начальник ГАИ ХМАО ушел в отставку

Глава Госавтоинспекции региона ушел на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник ГАИ ХМАО Галушков ушел на пенсию.

«Максим Галушков ушел на пенсию», — сообщили в ведомстве и добавили, что в данный момент официально исполняющий обязанности не назначен, руководят ведомством его заместители Сергей Гурецкий и Артем Карика. С 24 декабря Гурецкий официально станет ВРИО.

Сам же бывший начальник Галушков в настоящий момент работает заместителем главного государственного инженера-инспектора Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники ХМАО. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства.