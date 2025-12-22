Прокуратура Омска обеспечила детям участников СВО положенные льготы

Прокуратура Октябрьского округа Омска выявила и устранила нарушения прав детей из семей участников специальной военной операции на меры социальной поддержки.
Поводом для проверки стали жалобы на отказы департамента образования в предоставлении бесплатного горячего питания школьникам, а также в освобождении родителей от платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях.
Установлено, что ведомство отказывало семьям по формальным основаниям, игнорируя требования федерального и регионального законодательства.
Прокурор Октябрьского округа подал в суд иски о защите прав несовершеннолетних. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа: права детей восстановлены, а положенные льготы — предоставлены в полном объеме.
