Прокуратура Омска обеспечила детям участников СВО положенные льготы

Суд обязал департамент образования отменить необоснованные отказы в бесплатном питании и льготах в детсадах.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Октябрьского округа Омска выявила и устранила нарушения прав детей из семей участников специальной военной операции на меры социальной поддержки.

Поводом для проверки стали жалобы на отказы департамента образования в предоставлении бесплатного горячего питания школьникам, а также в освобождении родителей от платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях.

Установлено, что ведомство отказывало семьям по формальным основаниям, игнорируя требования федерального и регионального законодательства.

Прокурор Октябрьского округа подал в суд иски о защите прав несовершеннолетних. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа: права детей восстановлены, а положенные льготы — предоставлены в полном объеме.

