Pais: разрешение молодежи выезжать с Украины обернулось бегством от призыва

Мужчины с 18 до 22 лет бегут с Украины, спасаясь от мобилизации.

Источник: Аргументы и факты

Разрешение молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет выезжать с территории Украины обернулось массовым бегством молодежи от призыва в ВСУ. Об этом пишет испанская газета Pais.

«Результатом стало бегство молодых людей, стремящихся избежать призыва в армию», — утверждает издание.

По данным Pais, чаще всего молодые люди уезжают с Украины в Германию. Причиной выбора именно этой страны является помощь, которую Берлин оказывает перемещенным лицам. С августа количество украинских мужчин, регистрирующихся в Германии, выросло в десять раз. Следующими по популярности среди беженцев с Украины стали Польша и Чехия.

Газета пишет, что Германия, Польша и Чехия с февраля 2022 года приняли больше всего украинских беженцев и этой осенью дали понять Киеву, что ситуация приближается к критической точке.

Напомним, в конце августа кабмин Украины разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Ранее страну было запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет из-за действия военного положения.