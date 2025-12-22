Pais: разрешение молодежи выезжать с Украины обернулось бегством от призыва

Разрешение молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет выезжать с территории Украины обернулось массовым бегством молодежи от призыва в ВСУ. Об этом пишет испанская газета Pais.
«Результатом стало бегство молодых людей, стремящихся избежать призыва в армию», — утверждает издание.
По данным Pais, чаще всего молодые люди уезжают с Украины в Германию. Причиной выбора именно этой страны является помощь, которую Берлин оказывает перемещенным лицам. С августа количество украинских мужчин, регистрирующихся в Германии, выросло в десять раз. Следующими по популярности среди беженцев с Украины стали Польша и Чехия.
Газета пишет, что Германия, Польша и Чехия с февраля 2022 года приняли больше всего украинских беженцев и этой осенью дали понять Киеву, что ситуация приближается к критической точке.
Напомним, в конце августа кабмин Украины разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Ранее страну было запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет из-за действия военного положения.