Pais: разрешение молодежи выезжать с Украины обернулось бегством от призыва

По данным Pais, чаще всего молодые люди уезжают с Украины в Германию. Причиной выбора именно этой страны является помощь, которую Берлин оказывает перемещенным лицам. С августа количество украинских мужчин, регистрирующихся в Германии, выросло в десять раз. Следующими по популярности среди беженцев с Украины стали Польша и Чехия.