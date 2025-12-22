40-градусные морозы ударят в Пермском крае на этой неделе

Холоднее всего будет на севере региона.
Ночь на четверг, 25 декабря, станет периодом наиболее интенсивного похолодания в Пермском крае. В Перми температура может опуститься до −35 градусов, а на севере края и местами в центральных районах, в том числе в Кудымкаре и Чермозе, сохраняется высокая вероятность снижения температуры до −40 градусов.
«Днем 25 декабря в Перми прогнозируется около −30 градусов, по территории края — в пределах −28…−33 градусов. Однако к вечеру начнется постепенное потепление с северо-западных районов по мере смещения самой холодной массы воздуха на юго-восток, в сторону Южного Урала», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.
Чуть ранее — утром в среду, 24 декабря, в Перми прогнозируется от −30 до −32 градусов, на севере края температура опустится до −35…−38 градусов. Атмосферные условия будут характеризоваться слабым ветром, малой облачностью и морозным туманом, что связано с влиянием сглаженного гребня на фоне высотного очага холода.
Ранее URA.RU сообщало о том, что дети смогут занятия в школах. Это допустимо при температуре воздуха ниже −25 градусов. Такие рекомендации дает Министерство образования Пермского края.