40-градусные морозы ударят в Пермском крае на этой неделе

Ночь на четверг, 25 декабря, станет периодом наиболее интенсивного похолодания в Пермском крае. В Перми температура может опуститься до −35 градусов, а на севере края и местами в центральных районах, в том числе в Кудымкаре и Чермозе, сохраняется высокая вероятность снижения температуры до −40 градусов.