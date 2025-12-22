В Екатеринбурге продают «золотой» хлеб почти за 600 рублей. Фото

Поразивший его хлеб изготовлен в Турции и Италии. Вероятно, так дорого он стоит потому, что не содержит глютен, лактозу, консерванты и ГМО. Упаковка нарезки весит всего 250 граммов — в отличие от российских «кирпичиков» по 500−700 гр.