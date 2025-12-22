В Екатеринбурге продают «золотой» хлеб почти за 600 рублей. Фото

Цена импортного хлеба некоторых удивила (архивное фото).
В Екатеринбурге на полках появился хлеб стоимостью почти 600 рублей за булку. Фотографиями поделился читатель URA.RU.
«Заметил в магазинах “Перекресток” и “Лента” хлеб и не поверил глазам: цена за булку 549 — 579 рублей. Она что, из золота? Хлеб импортный, но даже с учетом этого чересчур дорого», — считает собеседник агентства.
Поразивший его хлеб изготовлен в Турции и Италии. Вероятно, так дорого он стоит потому, что не содержит глютен, лактозу, консерванты и ГМО. Упаковка нарезки весит всего 250 граммов — в отличие от российских «кирпичиков» по 500−700 гр.
Выбор хлеба в супермаркетах большой Цены за импортный хлеб кусаются Читатель агентства пошутил, что хлеб «из золота» Есть сорта и подешевле Некоторый привезен из-за границы.