Власти ХМАО увеличат штрафы для безбилетников

Штраф вырастет до пяти тысяч рублей.
В ХМАО планируют увеличить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Для пассажиров без билета сумма может вырасти до трех тысяч рублей, для нарушителей, которые попадаются повторно, — до пяти тысяч рублей. Предложение обсудили на заседании комитета окружной думы по законодательству.
С инициативой выступил директор департамента региональной безопасности Югры Сергей Шпанов. «Предлагается увеличить штраф для безбилетников до трех тысяч рублей. Безбилетникам-рецидивистам до пяти тысяч рублей», — заявил он, поясняя суть законопроекта.
Во время обсуждения депутат Алексей Савинцев выразил опасения, что новые санкции могут затронуть социально уязвимые категории пассажиров. Он отметил, что в таком случае под штрафы могут попасть пенсионеры и дети, что вызывает вопросы с точки зрения гуманности. По его словам, это один из самых высоких штрафов в стране.
Также депутаты напомнили, что ранее в округе уже возникали резонансные ситуации, когда водители автобусов высаживали безбилетных пассажиров на мороз. Эти случаи вызывали негативную реакцию жителей и подрывали доверие к действиям властей, что потребует дополнительного регулирования при принятии новых мер.