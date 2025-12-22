Власти ХМАО увеличат штрафы для безбилетников

Во время обсуждения депутат Алексей Савинцев выразил опасения, что новые санкции могут затронуть социально уязвимые категории пассажиров. Он отметил, что в таком случае под штрафы могут попасть пенсионеры и дети, что вызывает вопросы с точки зрения гуманности. По его словам, это один из самых высоких штрафов в стране.