В готовом холодце известных марок нашли стафилококк и кишечную палочку

В пробах холодца трёх марок — «Диво», «Ашан» и «Раменский деликатес» — эксперты выявили бактерии кишечной палочки (E. coli). А в продукции торговой марки «Ремит» нашли ещё более опасный золотистый стафилококк.
Весь этот холодец продаётся в популярных федеральных сетях, таких как «Ашан», «Лента» и многих других супермаркетах. Это означает, что некачественный продукт мог попасть на столы к большому числу покупателей по всей стране.
Кишечная палочка (E. coli) и золотистый стафилококк — бактерии, которые в норме не должны присутствовать в готовых к употреблению продуктах. Их наличие указывает на грубые нарушения санитарных норм при производстве или хранении и может вызывать сильную интоксикацию, расстройства ЖКТ и другие заболевания.
Ранее Life.ru сообщал, что в ходе санитарной проверки заведений общепита сети «Крошка картошка» были выявлены серьёзные нарушения. Результаты показали многократное превышение допустимых норм содержания микроорганизмов (в 30 раз) и обнаружение кишечной палочки. Указанные опасные бактерии были обнаружены в таких блюдах, как картофель с наполнителем «Крабовое мясо с майонезом», классический печёный МЭШ и патата «Говядина в сырном соусе».
