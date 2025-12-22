В готовом холодце известных марок нашли стафилококк и кишечную палочку

Кишечная палочка (E. coli) и золотистый стафилококк — бактерии, которые в норме не должны присутствовать в готовых к употреблению продуктах. Их наличие указывает на грубые нарушения санитарных норм при производстве или хранении и может вызывать сильную интоксикацию, расстройства ЖКТ и другие заболевания.