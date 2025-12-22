Ричмонд
Путин поручил РАН внести предложения по социологическим исследованиям

Путин поручил РАН скорректировать методы социологических исследований.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Российской академии наук (РАН) к 1 июня 2026 года представить предложения по совершенствованию методов проведения органами власти социологических исследований межнациональных и межконфессиональных отношений.

Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания совета по межнациональным отношениям, которое состоялось 5 ноября. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Федеральному государственному бюджетному учреждению “Российская академия наук” представить научно обоснованные предложения по совершенствованию методов проведения органами публичной власти социологических исследований межнациональных и межконфессиональных отношений для оценки эффективности реализации государственной национальной политики Российской Федерации», — указано в перечне.

Срок исполнения этого поручения — 1 июня 2026 года, ответственным назначен президент РАН Геннадий Красников.