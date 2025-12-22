Путин поручил РАН внести предложения по социологическим исследованиям

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Российской академии наук (РАН) к 1 июня 2026 года представить предложения по совершенствованию методов проведения органами власти социологических исследований межнациональных и межконфессиональных отношений.