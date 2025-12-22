Ричмонд
Путин поручил ускорить закон о национально-культурных объединениях

Путин поручил ускорить принятие закона о национально-культурных объединениях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить подготовку и внесение в Госдуму проекта закона по определению правового положения национально-культурных общественных объединений, следует из документа перечня поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.

Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 5 ноября 2025 года.

«С учетом ранее данных поручений ускорить подготовку и внесение в Государственную думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона, направленного на определение правового положения национально-культурных общественных объединений. Срок — 1 июня 2026 года», — говорится на сайте Кремля.

Также кабмину поручено до 1 апреля 2026 года привести государственную программу «Реализация государственной национальной политики» в соответствие со Стратегией государственной национальной политики РФ на период до 2036 года, в том числе рассмотреть вопрос о реализации государственной программы, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, в качестве комплексной программы.

Кроме того, необходимо обеспечить соответствие целевых показателей государственной программы, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, целевым показателям реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.