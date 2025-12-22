Путин поручил представить проект указа о проведении Года единства народов

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 30 января 2026 года представить проект указа о проведении в 2026 году Года единства народов России, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям 5 ноября этого года.
«Правительству Российской Федерации представить проект указа президента Российской Федерации о проведении в 2026 году в Российской Федерации года единства народов России, включив в него положения, предусматривающие разработку и реализацию при участии совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации года единства народов России», — говорится в поручении.
Отмечается, что срок для выполнения этого поручения — 30 января 2026 года.