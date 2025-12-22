Илона Маска раскритиковали за комментарий по поводу груди Сидни Суини

Пользователи Сети выступили с критикой миллиардера Илона Маска — их возмутил комментарий предпринимателя по поводу груди актрисы Сидни Суини. Об этом сообщили в Daily Mail.
Маск опубликовал изображение с улыбающейся актрисой с большой грудью, сгенерированное искусственным интеллектом. Он подписал пост фразой: «Как это выглядит». В Сети сочли эти фотографии неуместными.
Среди комментариев — «Она на 30 лет моложе тебя. Странно», «Что этот чувак здесь делает?», «Отличный» аргумент". Артистка подобное внимание со стороны миллиардера никак не прокомментировала, передает издание.
Недавно предприниматель Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов. Оно увеличилось после того, как верховный суд штата Делавэр отменил решение нижестоящего суда, который признал недействительными опционы на акции Tesla.
Журнал Time, в свою очередь, также назвал создателей систем искусственного интеллекта людьми года. Этого звания удостоились Марк Цукерберг, Илон Маск и Сэм Альтман.