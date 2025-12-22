Ричмонд
Экономист объяснил правила оформления налогового вычета на детей

Размер стандартного налогового вычета на ребёнка составляет от 1,4 до 6 тысяч рублей в месяц в зависимости от очерёдности его рождения — максимальная сумма вычета засчитывается за третьего и каждого последующего ребёнка. Конкретные цифры и условия их применения напомнил доцент Финансового университета Игорь Балынин.

«Предельный доход, до достижения которого сохраняется право на налоговый вычет, составляет 450 тыс. рублей. Соответственно, вычет не предоставляется с месяца, когда доход работника превысил данную величину. Это означает, что при наличии в семье, например, четырёх детей каждый из родителей может освободить от налогообложения 1,4 тыс. + 2,8 тыс. + 6 тыс. + 6 тыс. = 16,2 тыс. рублей», — рассчитал эксперт в интервью с RT.

Единственный родитель получает его в двойном размере. Льгота действует, пока годовой доход родителя не превысит 450 тыс. рублей.

На примере семьи с четырьмя детьми эксперт показал, что каждый родитель может ежемесячно экономить по 2106 рублей налога (НДФЛ), а общая годовая экономия для семьи составит более 50 тысяч рублей. Он также отметил, что если вычет уже оформлен, подавать документы ежегодно больше не нужно.

Вопросы увеличения государственной поддержки семей через налоговые вычеты поднимаются и в других сферах. Ранее в Госдуме заявили о необходимости в 2,5 раза повысить лимиты имущественного налогового вычета при покупке жилья, поскольку установленные десять лет назад суммы в 2 и 3 миллиона рублей уже не соответствуют росту цен на недвижимость. По его мнению, такая мера позволит компенсировать гражданам возросшие расходы на улучшение жилищных условий.

