Экономист объяснил правила оформления налогового вычета на детей

Вопросы увеличения государственной поддержки семей через налоговые вычеты поднимаются и в других сферах. Ранее в Госдуме заявили о необходимости в 2,5 раза повысить лимиты имущественного налогового вычета при покупке жилья, поскольку установленные десять лет назад суммы в 2 и 3 миллиона рублей уже не соответствуют росту цен на недвижимость. По его мнению, такая мера позволит компенсировать гражданам возросшие расходы на улучшение жилищных условий.