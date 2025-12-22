Ричмонд
В Иркутской области обследовали 105 археологических объектов за год

Ежегодно в список выявленных памятников включается до пяти новых.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за 2025 год специалисты обследовали 105 выявленных объектов археологического наследия. Больше всего работ — 83 объекта — проведено в Усольском районе, где изучение таких памятников теперь завершено полностью. Также исследования прошли в Черемховском районе и Усть-Куте.

Всего на территории Приангарья находится более четырех тысяч выявленных археологических объектов: стоянки, могильники и целые комплексы. Их обследование началось в 2022 году. Задача — определить ценность, установить границы и защитить от возможного повреждения при строительстве дорог, турбаз или жилья.

За период с 2022 по 2025 год границы установлены более чем для 300 объектов. Ежегодно в список выявленных памятников включается до пяти новых. После экспертизы они становятся объектами культурного наследия федерального значения и вносятся в государственный реестр.

