Путин поручил разработать программу этнографического изучения народа

Путин поручил разработать программу этнографического изучения русского народа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать программу научных исследований, связанных с всесторонним междисциплинарным этнографическим изучением государствообразующего русского народа, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Минобрнауки России разработать совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением “Российская академия наук” и утвердить комплексную программу научных исследований, связанных с всесторонним междисциплинарным этнографическим изучением государствообразующего русского народа, предусмотрев ее реализацию в 2026—2028 годах», — говорится в тексте поручений.

Ответственными назначены министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и президент Российской академии наук Геннадий Красников. Срок — 1 марта 2026 года.

Кроме того, ФАДН России совместно с РАН поручено подготовить и внести изменения в типовые программы повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих в целях приведения этих программ в соответствие со Стратегией государственной национальной политики РФ на период до 2036 года.

