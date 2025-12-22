Приставы закрыли ларек в ТК «Титовский» из-за опасной молочки в Волгограде

Суд признал бизнесмена виновным в нарушении ветеринарного законодательства и назначил наказание — приостановить работу на 15 суток. Получив решение суда, приставы Краснооктябрьского района немедленно выехали на место. Они опечатали торговое оборудование и вход в павильон. Предпринимателя предупредили об ответственности за срыв печатей и возобновление работы раньше срока.