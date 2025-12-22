Ричмонд
Приставы закрыли ларек в ТК «Титовский» из-за опасной молочки в Волгограде

В Волгограде судебные приставы временно закрыли торговую точку в ТК «Титовский».

Источник: УФССП по Волгоградской области

Причиной стала продажа молочной продукции без необходимых документов, что создавало угрозу для здоровья покупателей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на УФССП по региону.

Проблемы у предпринимателя начались после внеплановой проверки Роспотребнадзора. Специалисты ведомства выяснили, что владелец торгового места продавал молочные товары, не имея на них ветеринарных сопроводительных документов. Такие нарушения создают прямую угрозу жизни и здоровью потребителей.

Суд признал бизнесмена виновным в нарушении ветеринарного законодательства и назначил наказание — приостановить работу на 15 суток. Получив решение суда, приставы Краснооктябрьского района немедленно выехали на место. Они опечатали торговое оборудование и вход в павильон. Предпринимателя предупредили об ответственности за срыв печатей и возобновление работы раньше срока.

В течение всего срока наказания судебные приставы будут контролировать, чтобы торговая точка оставалась закрытой.