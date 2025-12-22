Ричмонд
В Татарстане продлили запрет на работу иностранцев по патентам

В Татарстане на 2026 год продлили запрет на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, по отдельным видам экономической деятельности. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Ограничения распространяются на 10 видов деятельности по ОКВЭД, включая перевозку опасных грузов, работу легкового такси, финансовые и страховые услуги, юридическую и бухгалтерскую деятельность, ветеринарные и охранные услуги, организацию азартных игр и лотерей, а также ремонт компьютеров и бытовой техники.

Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.

