В Татарстане продлили запрет на работу иностранцев по патентам

Ограничения распространяются на 10 видов деятельности по ОКВЭД, включая перевозку опасных грузов, работу легкового такси, финансовые и страховые услуги, юридическую и бухгалтерскую деятельность, ветеринарные и охранные услуги, организацию азартных игр и лотерей, а также ремонт компьютеров и бытовой техники.
Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.
Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.Читать дальше