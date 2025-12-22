Россия передала Украине 45 подлежавших выдворению украинцев

«16 декабря в Новой Гуте на территории Белоруссии мы организовали воссоединение 22 семей. Это очень тяжелая работа. Мы также передали 45 граждан Украины, которые подлежали выдворению и хотели вернуться на Украину. Это тоже пожилые, больные люди», — сказала омбудсмен.
