За неделю цены на бензин на заправках Иркутска не изменились

Цены на бензин в Иркутске не изменились за прошедшую неделю. По данным Росстата, средняя стоимость литра топлива в Приангарье составляет 61,17 рубля для АИ-95 и 57,66 рубля для марки АИ-92. Дизельное топливо в среднем стоит 76,23 рубля за литр.