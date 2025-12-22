За неделю цены на бензин на заправках Иркутска не изменились

Цены на бензин в Иркутске не изменились за прошедшую неделю. По данным Росстата, средняя стоимость литра топлива в Приангарье составляет 61,17 рубля для АИ-95 и 57,66 рубля для марки АИ-92. Дизельное топливо в среднем стоит 76,23 рубля за литр.
На заправках Иркутска «популярную» марку АИ-92 в среднем опускают за 66,98 рубля. За литр 95-го придется заплатить автомобилистам около 71 рубля 60 копеек. Цена на дизельное топливо варьируется от 80 до 81 рубля.
Обратите внимание! Эти данные являются усредненными, поэтому фактическая цена на конкретной заправке может отличаться. Для уточнения информации необходимо обращаться непосредственно на АЗС.
