Скандал в уфимском массажном салоне: девушка заявила о домогательствах и осталась должна полмиллиона рублей

Кроме денежных выплат, суд обязал администратора канала удалить публикацию и разместить в том же телеграм-канале ее опровержение в установленной судом формулировке. В остальной части исковых требований суд отказал. Решение инстанции пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховного суде Башкирии.