Скандал в уфимском массажном салоне: девушка заявила о домогательствах и осталась должна полмиллиона рублей

В Уфе суд признал фейком информацию о домогательствах в массажном салоне.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Уфы удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к администратору одного из телеграм-каналов. Суд установил, что информация, опубликованная этой весной, 26 марта, о домогательствах в студии «На рахате», не соответствует действительности и порочит репутацию истцов.

Суд частично удовлетворил требования потерпевших. С ответчика взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 200 тысяч рублей в пользу истцов, а также возмещение их судебных расходов, превышающее 281 тысячу рублей.

Кроме денежных выплат, суд обязал администратора канала удалить публикацию и разместить в том же телеграм-канале ее опровержение в установленной судом формулировке. В остальной части исковых требований суд отказал. Решение инстанции пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховного суде Башкирии.

