Движение по Приморскому шоссе ограничат до конца марта из-за строительства дороги

В Приморском районе с 23 декабря 2025 по 31 марта 2026 года ограничивается движение транспорта по Приморскому шоссе — от Михайловской улицы до 1-го Лахтинского моста, по Лахтинскому проспекту от Морской улицы до Приморского шоссе, по Бобыльской улице от Высотной улицы до Лахтинского проспекта. Также с 24 декабря 2025 по 31 марта 2026 года закрывается движение по Приморской улице в створе Приморского шоссе. В указанные сроки в этой локации будут проводится работы по строительству дороги.