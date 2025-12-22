Омичи перед новогодними каникулами активно ищут зоонянь для своих животных

Также активно омичи ищут профессионалов, которые помогут ухаживать за другими домашними животными. кормить птиц и грызунов. Заметнее всего перед новогодними праздниками увеличился интерес к уходу за птицами: таких профессионалов искали на 43% активнее, а предложение выросло на 4%. Грызунам требовался присмотр на 32% чаще, кроликам — на 19%, при этом профессионалы предлагали свою помощь на 10% и 24% активнее соответственно. Кроме того, у омичей на 17% вырос интерес к услугам по кормлению рыбок и чистке аквариумов. Уход за кошками оказался востребованнее на 12%, а за собаками — на 11%.