Омичи перед новогодними каникулами активно ищут зоонянь для своих животных

В канун новогодних праздников, когда многие омичи уезжают за пределы региона, в Омской области значительно вырос спрос на зоонянь. Как отметили аналитики портала «Авито Услуги», потребность в людях, профессионально ухаживающих за домашними питомцами, выросла за последние две недели на 40%.
Омичи активно интересуются различными вариантами ухода за своими домашними питомцами на время новогоднего отъезда. К услугам жителей региона есть зоогостиницы и зооняни. Интерес к подобным услугам вырос за последние две недели на 40%, а число объявлений — на 22%. Особенно активно жители Омска ищут людей, которые за определенную плату будут выгуливать собак: спрос на подобную услугу вырос на 60%, а количество предложений — на 30%.
Также активно омичи ищут профессионалов, которые помогут ухаживать за другими домашними животными. кормить птиц и грызунов. Заметнее всего перед новогодними праздниками увеличился интерес к уходу за птицами: таких профессионалов искали на 43% активнее, а предложение выросло на 4%. Грызунам требовался присмотр на 32% чаще, кроликам — на 19%, при этом профессионалы предлагали свою помощь на 10% и 24% активнее соответственно. Кроме того, у омичей на 17% вырос интерес к услугам по кормлению рыбок и чистке аквариумов. Уход за кошками оказался востребованнее на 12%, а за собаками — на 11%.