Хабаровский край получит дополнительные деньги на дорогу к погранпереходу в Китай

Дополнительные средства получат шесть регионов России, включая Хабаровский край. Финансирование выделят до конца этого года. В нашем регионе средства предусмотрены для строительства пути к автомобильному пункту пропуска, создание которого сейчас ведется на Большом Уссурийском острове.