Хабаровский край получит дополнительные деньги на дорогу к погранпереходу в Китай

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Источник: Хабаровский край сегодня

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил на заседании правительства о выделении регионам дополнительно 5,2 млрд рублей на строительство и ремонт дорог. В числе получателей средств и Хабаровский край, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.

Дополнительные средства получат шесть регионов России, включая Хабаровский край. Финансирование выделят до конца этого года. В нашем регионе средства предусмотрены для строительства пути к автомобильному пункту пропуска, создание которого сейчас ведется на Большом Уссурийском острове.

Как сообщила в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева, работы по строительству инфраструктуры для пункта пропуска на острове Большой Уссурийский идут круглосуточно, в две смены. Строительство подъездной дороги идёт с опережением на 8 месяцев.