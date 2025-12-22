Хабаровский край получит дополнительные деньги на дорогу к погранпереходу в Китай

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил на заседании правительства о выделении регионам дополнительно 5,2 млрд рублей на строительство и ремонт дорог. В числе получателей средств и Хабаровский край, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Дополнительные средства получат шесть регионов России, включая Хабаровский край. Финансирование выделят до конца этого года. В нашем регионе средства предусмотрены для строительства пути к автомобильному пункту пропуска, создание которого сейчас ведется на Большом Уссурийском острове.
Как сообщила в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Хабаровского края по инфраструктуре Ирина Горбачева, работы по строительству инфраструктуры для пункта пропуска на острове Большой Уссурийский идут круглосуточно, в две смены. Строительство подъездной дороги идёт с опережением на 8 месяцев.