ИП не смогут быть издателями с 1 января 2026 года

ИП, которые зарегистрированы в качестве издателей в госреестре, до 31 декабря нынешнего года могут бесплатно заменить свидетельства о госрегистрации издателя, если они успеют зарегистрировать компанию. Речь идет об упрощенной регистрации, когда ИП трансформируется в юрлицо.
При этом для ИП в новом году останется возможность продолжить торговлю печатными изданиями, но только в розницу.
Если же индивидуальный предприниматель занимается оптовыми продажами и не воспользовался льготной схемой учреждения юрлица, то он должен направить в Мининформ «соответствующее уведомление о внесении изменений в Государственный реестр».
Ранее в Беларуси была начата реформа ИП. Правительство утвердило для них список бизнесов, которыми можно заниматься, а остальным предложена трансформация в компанию по бесшовной схеме.
Трансформация в компанию по упрощенному варианту возможна до конца 2025 года. Для этого не нужно искать юридический адрес. Зарегистрироваться разрешат и по месту жительства. Остаться в статусе ИП могут те, кто занимается некоторыми видами агробизнеса, различным производством игрушек, строительными работами и другим.