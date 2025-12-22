ИП не смогут быть издателями с 1 января 2026 года

Трансформация в компанию по упрощенному варианту возможна до конца 2025 года. Для этого не нужно искать юридический адрес. Зарегистрироваться разрешат и по месту жительства. Остаться в статусе ИП могут те, кто занимается некоторыми видами агробизнеса, различным производством игрушек, строительными работами и другим.