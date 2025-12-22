Скудное меню бедняков: Жители Кишинёва едят больше хлеба, чем в ЕС — на мясо и рыбу денег не хватает

Так, в среднем один житель Кишинёва съедает 86,8 кг хлеба в год — против 57,4 кг в ЕС. Мяса потребляют 61,2 кг в год, что ниже европейской нормы (около 66 кг), а рыбы — всего 16,2 кг, тогда как в ЕС даже на минимальных за последнее десятилетие уровнях этот показатель составляет почти 23 кг.