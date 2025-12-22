Свадебный бум отмечается в 2025 году в Минске

По его словам, за первые 11 месяцев года в столице было зарегистрировано 13,4 тысячи браков, что на 1,5 тысячи больше, чем за весь предыдущий 2024 год. Самой юной паре — 15 лет невесте и 16 лет жениху. Самой возрастной — 87 лет невесте и 94 года жениху.