Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свадебный бум отмечается в 2025 году в Минске

В Минске за 11 месяцев 2025 года заключено 13,4 тысячи браков.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в 2025 году отмечен свадебный бум. Об этом на телеканале «Беларусь 1» рассказал начальник главного управления юстиции Мингорисполкома Андрей Мальцев.

По его словам, за первые 11 месяцев года в столице было зарегистрировано 13,4 тысячи браков, что на 1,5 тысячи больше, чем за весь предыдущий 2024 год. Самой юной паре — 15 лет невесте и 16 лет жениху. Самой возрастной — 87 лет невесте и 94 года жениху.

Кстати, в 2026 году планируется открыть после реконструкции Дворец бракосочетаний по ул. Коммунистической, место памятное для многих минских семей начиная с 1965 года.