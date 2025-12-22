Без эмоций. Экономист Перепелкин раскрыл, как не тратить лишнего в праздник

По словам экономиста, традиционная фраза из мемов и жизни: «Не трогай — это на Новый год!» — очень точно передает некоторые образцы потребительского поведения. Мы склонны долго хранить не только баночку с икрой для праздника, но и откладывать свои желания до определенного момента. А когда он наступает, то в открытое окно возможностей заносит сквозняком шопинга много лишнего или не всегда нужного, но такого приятного. Праздничный период активизирует сразу несколько эмоциональных триггеров. Во-первых, это заложенная с детства модель поведения и страх оказаться вне социальной группы — необходимо сделать подарок, пригласить друзей, создать впечатление щедрого человека. Во-вторых, активные маркетинговые кампании по стимулированию сбыта — скидки, распродажи, как в офлайн, так и в онлайн-магазинах.