Без эмоций. Экономист Перепелкин раскрыл, как не тратить лишнего в праздник

Новогоднее торжество — не только один из самых любимых, но и дорогостоящих праздников. По данным различных исследований, средний новогодний бюджет жителя России составляет 37,3 тысячи рублей, а ВЦИОМ зафиксировал еще более высокий показатель: год назад фактические траты среднестатистического россиянина на праздники достигли 64,4 тысячи рублей. Такие цифры неминуемо вызывают вопросы: почему люди тратят столько и как избежать финансовых последствий праздничного шопинга и застолья?
Кто более щедр на подарки?
«Распределение новогоднего бюджета весьма показательно, — рассказал aif.ru кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепёлкин. — Согласно данным многолетних исследований, традиционно наибольшую часть расходов занимал праздничный стол — до 44% от всех трат. Вторая крупная статья расходов — это подарки, поглощающие до 40% праздничного бюджета. Оставшиеся 16% уходят на развлечения и досуг. Однако ВЦИОМ на данных прошлого новогоднего сезона уточняет: подарки близким съедают большую часть бюджета, развлечения — на втором месте, а новогодний стол сейчас стал дешевле. Причина в том, что мы стали чаще праздновать вне дома и затраты на “стол” перераспределяются на статью “развлечения”».
Эксперт обращает внимание на тот факт, что покупательское поведение зависит от пола и от возраста человека. Мужчины традиционно расходуют средства более щедро — среднестатистический представитель сильного пола тратит почти в два раза больше денег на подарки. Хотя количество подарков у мужчин меньше, но их стоимость выше. Женщины тратят на сами подарки меньше, но их количество больше, чем у мужчин. Это объясняется тем, что круг социального общения у женщин традиционно шире.
По-разному тратят деньги и люди разного возраста. «Самыми щедрыми в отношении суммы на новогодние подарки остаются “миллениалы”, родившиеся с 1981 по 1996 год, — продолжает экономист. — А вот поколения — Z (родившиеся с середины 1990-х и до начала 2010-х годов), X (родившиеся с 1965 по 1980 годы) и бэби-бумеры (родившиеся с 1946-го по 1964 годы) значительно им уступают, поскольку у X и Z прижился тренд осознанного потребления, а бэби-бумеры рациональны изначально и привыкли точно планировать свои расходы».
За что нас цепляют продавцы?
Ключ к пониманию праздничных расходов лежит в психологии человека.
«В декабре, когда к радостному зимнему празднику приурочены основные покупки и траты россиян, как утверждают нейробиологи и психологи, активизируется импульсивное поведение: мозг реагирует на рекламу, украшения, желание вознаградить себя за ранние подъемы, короткий световой день и как итог — стимулирует необдуманные расходы, — объясняет специалист. — Часть мозга, отвечающая за рациональное принятие решений, перегружается разнообразными стимулами: красивыми витринами, маркетинговыми акциями, социальным давлением и подкрепленное привычками, заложенными в модель нашего поведения с самого детства, потребительское поведение срывается на быстрые дофаминовые реакции, подталкивающие человека к спонтанным покупкам».
По словам экономиста, традиционная фраза из мемов и жизни: «Не трогай — это на Новый год!» — очень точно передает некоторые образцы потребительского поведения. Мы склонны долго хранить не только баночку с икрой для праздника, но и откладывать свои желания до определенного момента. А когда он наступает, то в открытое окно возможностей заносит сквозняком шопинга много лишнего или не всегда нужного, но такого приятного. Праздничный период активизирует сразу несколько эмоциональных триггеров. Во-первых, это заложенная с детства модель поведения и страх оказаться вне социальной группы — необходимо сделать подарок, пригласить друзей, создать впечатление щедрого человека. Во-вторых, активные маркетинговые кампании по стимулированию сбыта — скидки, распродажи, как в офлайн, так и в онлайн-магазинах.
Восемь способов избежать уловок маркетологов
Хотя данные 2025 года показывают, что мы постепенно учимся более осознанно относиться к финансам, полностью избежать влияния эмоций и маркетинговых приемов еще не удается. «Ключ к финансовому благополучию — предварительное планирование, установление четких границ и осознание собственной уязвимости перед психологическими триггерами и финансовой западней. Праздник остается радостным, если избежать постпраздничного стресса, вызванного неконтролируемыми тратами», — считает эксперт.
Как не потерять себя и свои деньги в праздничном танце маркетологов и нашего собственного мозга? Николай Перепелкин дает несколько ключевых рекомендаций.
- Составьте реалистичный бюджет. Определите максимальную сумму, которую вы можете потратить без ущерба для собственной финансовой стабильности. Исследования показывают, что люди с четкими финансовыми границами значительно реже превышают свой бюджет и этому можно научиться в любом возрасте. В столице, например, в рамках проекта «Зима в Москве» был организован специальный день «финансовой грамотности», приуроченный к новогоднему сезону и планированию его бюджета, организованный департаментом финансов города Москвы и столичным центром финансовой грамотности.
- Планируйте детали заранее. Напишите список всех, кому вы намереваетесь купить подарки, продумайте новогоднее меню и развлечения. Если у вас будет сформирован четкий план, многие траты будут менее импульсивными, более продуманными и принесут больше радости всем.
- Используйте правило «24 часа». Перед любой покупкой, особенно крупной, и даже подарком себе любимому, подождите сутки. Это правило позволит отделить эмоциональные импульсы от осознанных решений. Мозг быстро адаптируется, и азарт первых минут рассеется.
- Ведите список и расставляйте приоритеты. Составьте полный перечень планируемых трат — от подарков до чаевых, такси и позднего завтрака 1 января. Это позволит избежать неожиданных расходов и оценить общую картину.
- Покупайте подарки в несколько этапов и на распродажах (многие магазины и маркетплейсы заранее снижают цены). Лучше действовать, когда ажиотажа меньше, а цены ниже. В идеале следует распределить закупку на несколько недель.
- Договоритесь о бюджете с близкими заранее. Если вы обмениваетесь подарками в кругу семьи или друзей, установите максимальную сумму подарка и придерживайтесь соглашения. «Листы желаний» помогут выбрать нужные вещи вместо случайных покупок.
- Экономьте на новогоднем столе. Вспомните, сколько продуктов вы выбросили в прошлый раз или сколько дней доедали салаты и прочие угощения. Сконцентрируйтесь на качестве, а не количестве блюд. Подсчеты показывают, что новогодний стол для семьи из четырех человек может обойтись примерно в десять тысяч рублей, без учета стоимости напитков. Вместо попытки впечатлить разнообразием, сосредоточьтесь на качестве — лучше купить деликатесы, которые не позволяете себе в обычное время, чем готовить множество дешевых блюд. Закупайте нескоропортящиеся продукты заранее по акциям.
- Переосмыслите развлечения. Организуйте домашние мероприятия вместо дорогостоящих вечеринок в клубах и ресторанах. Организуйте вылазку на зимнюю дачу с друзьями и родственниками, спортивный досуг вместо застолий с алкоголем. Ценность праздника определяет качество совместного времени с близкими и любимыми, а не размер счета или количество съеденного и выпитого.
Главное помнить, что самое ценное в Новом году — это здоровье, общение с близкими и внутреннее спокойствие, а не кредиты на счетах в январе.