В нижегородские леса планируют вернуть популяцию зубров

В Нижегородской области рассматривается возможность возрождения популяции зубров, которые не встречались в местных лесах почти 200 лет. Об этом сообщили в соцсетях Законодательного собрания Нижегородской области. Последний раз этих исполинов видели на территории Семеновского уезда еще в середине XIX века.