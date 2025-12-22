В нижегородские леса планируют вернуть популяцию зубров

В Нижегородской области рассматривается возможность возрождения популяции зубров, которые не встречались в местных лесах почти 200 лет. Об этом сообщили в соцсетях Законодательного собрания Нижегородской области. Последний раз этих исполинов видели на территории Семеновского уезда еще в середине XIX века.
Для реализации проекта потребуется создание специальной охраняемой территории и комплексной программы разведения. В качестве потенциальных площадок рассматривают Лукояновский, Починковский, Семеновский и Городецкий округа, а также территории на границе с Владимирской областью.
Несмотря на сдержанный бюджет региона, законодатели совместно с правительством приступают к проработке организационных вопросов. На текущем этапе проект не требует крупных финансовых вложений и ориентирован на долгосрочную перспективу до 2034 года.