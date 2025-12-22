За год на фасадах зданий в Петербурге удалось выявить более тысячи нарушений

Власти Петербурга ведут активную работу по поддержанию чистоты фасадов нежилых строений. Контроль осуществляется систематически и охватывает как превентивные меры, так и устранение уже обнаруженных нарушений, проинформировали специалисты Городского административно-технического надзора (ГАТИ).