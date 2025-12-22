Болельщики ХК «Ростов» создали петицию с просьбой поддержать команду

После этого поступил ответ от донского минспорта. Сообщалось, что размер субсидии спортивным командам напрямую зависит от их положения в турнирной таблице. В частности, в 2025 году донским хоккеистам из бюджета области перечислили 150 млн рублей. Также власти подчеркнули, что ХК «Ростов» — полностью коммерческий проект, за который отвечает исключительно его учредитель.