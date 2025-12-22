Болельщики ХК «Ростов» создали петицию с просьбой поддержать команду

В Ростовской области болельщики ХК «Ростов» подписали петицию с просьбой поддержать клуб и не позволить команде выйти из чемпионата России в ВХЛ. Обращение к Федерации хоккея, донскому министерству спорта и непосредственно к руководству хоккейного клуба опубликовали на одном из интернет-ресурсов.
— Заявляем решительный протест. Снятие команды означает разрушение, потерю кадров, обнуление труда и удар по репутации региона. Мы просим обсудить вопрос сохранения клуба, а также не допустить его снятия с чемпионата. Нужно срочно осудить ситуацию и утвердить прозрачный план поддержки, — подчеркивают авторы петиции.
Болельщики отмечают, что ХК «Ростов» является значительной частью спортивной жизни донской столицы и области. За «кондоров» переживают «тысячи жителей региона, в том числе молодежь».
Напомним, в декабре ХК «Ростов» заявил о снятии с соревнований «в связи с отсутствием возможности финансирования в 2026 году со стороны министерства спорта Ростовской области».
После этого поступил ответ от донского минспорта. Сообщалось, что размер субсидии спортивным командам напрямую зависит от их положения в турнирной таблице. В частности, в 2025 году донским хоккеистам из бюджета области перечислили 150 млн рублей. Также власти подчеркнули, что ХК «Ростов» — полностью коммерческий проект, за который отвечает исключительно его учредитель.
В свою очередь в ВХЛ отметили, что знают о проблеме финансирования ХК «Ростов» и совместно с клубом работают над решением ситуации. Уведомлений о выходе из состава участников чемпионата сезона 2025−2026 годов в лигу пока не предоставляли.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.