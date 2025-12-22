В Самаре семью через суд заставили переехать в новую квартиру

В Самаре супругов заставили переехать из многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащему сносу. Сначала они отказывались покидать свое привычное жилье. Дело даже дошло до суда. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Самарской области.
«Муж с женой жили в квартире по договору социального найма. Им выделили новую, в которой общая площадь почти в два раза больше. Однако это не было мотивацией для переезда», — рассказали в пресс-службе.
Судебные приставы завели исполнительные производства о переселении семьи из аварийного жилья и предупредили мужчину с женщиной об этом. Они не спешили освобождать старую квартиру, поэтому с них взыскали исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. Только после этого супруги согласились переехать.