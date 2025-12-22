Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое в реанимации: Минздрав рассказал о пострадавших в ДТП в Башкирии, в котором погибли четыре человека

В Башкирии двое пострадавших в массовом смертельном ДТП находятся в реанимации.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о состоянии пострадавших в результате массового дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня утром в Альшеевском районе. По предварительным данным, на 105-м километре трассы Чишмы — Киргиз-Мияки столкнулись автомобили ВАЗ-2110, Mazda CX-5 и грузовик Shacman.

В результате аварии четыре человека погибли на месте. Это три пассажира ВАЗ-2110 и один пассажир Mazda. Еще трое участников ДТП были доставлены в медицинские учреждения.

По словам Айрата Рахматуллина, сейчас двое из пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще один госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

На место происшествия для координации работы всех служб выехал прокурор Альшеевского района Артур Аминев. Прокуратура республики взяла на контроль установление всех обстоятельств трагедии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.