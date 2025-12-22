Двое в реанимации: Минздрав рассказал о пострадавших в ДТП в Башкирии, в котором погибли четыре человека

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил о состоянии пострадавших в результате массового дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня утром в Альшеевском районе. По предварительным данным, на 105-м километре трассы Чишмы — Киргиз-Мияки столкнулись автомобили ВАЗ-2110, Mazda CX-5 и грузовик Shacman.
В результате аварии четыре человека погибли на месте. Это три пассажира ВАЗ-2110 и один пассажир Mazda. Еще трое участников ДТП были доставлены в медицинские учреждения.
По словам Айрата Рахматуллина, сейчас двое из пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще один госпитализирован с травмами средней степени тяжести.
На место происшествия для координации работы всех служб выехал прокурор Альшеевского района Артур Аминев. Прокуратура республики взяла на контроль установление всех обстоятельств трагедии.
