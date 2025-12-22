Голикова рассказала, сколько россиян прошли репродуктивную диспансеризацию

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Репродуктивную диспансеризацию прошли почти 12 миллионов граждан России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Ее (репродуктивную диспансеризацию — ред.) прошли почти 12 миллионов мужчин и женщин», — сказала Голикова на итоговом в этом году заседании совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.
По ее словам, у 12 тысяч женщин по итогам диспансеризации наступила беременность.
Вице-премьер уточнила, что в июле 2025 года был запущен мониторинг по организации и проведению профилактических осмотров студентов университетов и колледжей. Более 53% учащихся прошли медосмотры.