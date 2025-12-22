Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голикова рассказала, сколько россиян прошли репродуктивную диспансеризацию

Голикова: почти 12 млн россиян прошли репродуктивную диспансеризацию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Репродуктивную диспансеризацию прошли почти 12 миллионов граждан России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Ее (репродуктивную диспансеризацию — ред.) прошли почти 12 миллионов мужчин и женщин», — сказала Голикова на итоговом в этом году заседании совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

По ее словам, у 12 тысяч женщин по итогам диспансеризации наступила беременность.

Вице-премьер уточнила, что в июле 2025 года был запущен мониторинг по организации и проведению профилактических осмотров студентов университетов и колледжей. Более 53% учащихся прошли медосмотры.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше