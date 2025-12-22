Ричмонд
В Красном Сулине без отопления остались 13 многоэтажек

В Красном Сулине из-за порыва в люке рядом с котельной на ул. Братской без тепла остались 13 многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ ростовской области Антонина Пшеничная.

Источник: Коммерсантъ

От теплоснабжения отключены дома по улицам Братской, Алексеева, Автомобилистов и Фурманова. Работы по устранению порыва проводит МУП «Красносулинские городские теплосети».

Ориентировочное время окончания ремонтных работ — 16:00 22 декабря.