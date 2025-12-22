Обещания Минэнерго и реальность: метановые заправки в Ферганской долине снова не работают

Vaib.uz (Узбекистан. 22 декабря). Если вы поверили утреннему заявлению Минэнерго о том, что сегодня, 22 декабря, с 10:00 до 16:00 все метановые автозаправки по всей стране будут работать в штатном режиме — не спешите радоваться. На практике оказалось, что всё не так просто.