Обещания Минэнерго и реальность: метановые заправки в Ферганской долине снова не работают

После бодрых обещаний чиновников в социальных сетях начали массово появляться жалобы от водителей из Ферганской долины: заправки по-прежнему закрыты, очереди растут, а надежды на заправку тают на глазах. Многие автолюбители откровенно негодуют, что снова остались без топлива, несмотря на громкие официальные заявления.
В ответ на растущий шквал критики Минэнерго опубликовало (https://t.me/minenergy_uz/18691) новый релиз, в котором внезапно уточнило: оказывается, в Ферганской долине режим работы метановых заправок согласовывается с хокимиятами и зависит от уровня давления газа. По сути, никаких гарантий и чётких сроков возвращения к нормальной работе в ведомстве не дали.
Вот такие вот истории в журнале «Ералаш» по-узбекски: сначала пообещали, а потом объяснили, что «это всё по согласованию». Тарам-парам-пам, тыдыщ!