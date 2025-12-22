Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обещания Минэнерго и реальность: метановые заправки в Ферганской долине снова не работают

Vaib.uz (Узбекистан. 22 декабря). Если вы поверили утреннему заявлению Минэнерго о том, что сегодня, 22 декабря, с 10:00 до 16:00 все метановые автозаправки по всей стране будут работать в штатном режиме — не спешите радоваться. На практике оказалось, что всё не так просто.

Источник: Vaib.Uz

После бодрых обещаний чиновников в социальных сетях начали массово появляться жалобы от водителей из Ферганской долины: заправки по-прежнему закрыты, очереди растут, а надежды на заправку тают на глазах. Многие автолюбители откровенно негодуют, что снова остались без топлива, несмотря на громкие официальные заявления.

В ответ на растущий шквал критики Минэнерго опубликовало (https://t.me/minenergy_uz/18691) новый релиз, в котором внезапно уточнило: оказывается, в Ферганской долине режим работы метановых заправок согласовывается с хокимиятами и зависит от уровня давления газа. По сути, никаких гарантий и чётких сроков возвращения к нормальной работе в ведомстве не дали.

Вот такие вот истории в журнале «Ералаш» по-узбекски: сначала пообещали, а потом объяснили, что «это всё по согласованию». Тарам-парам-пам, тыдыщ!