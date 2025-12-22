В Иркутской области усилят меры по защите птицеферм от гриппа

В Иркутской области усилят меры биологической защиты на животноводческих и птицеводческих предприятиях. Сейчас в регионе сохраняется благополучная обстановка по высокопатогенному гриппу птиц. Однако сохраняется угроза его заноса с других территорий. Для контроля ситуации ветеринарные службы и Россельхознадзор продолжают мониторинговые исследования на грипп птиц и африканскую чуму свиней, включая проверку диких животных.