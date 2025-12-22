В Иркутской области усилят меры по защите птицеферм от гриппа

В Иркутской области усилят меры биологической защиты на животноводческих и птицеводческих предприятиях. Сейчас в регионе сохраняется благополучная обстановка по высокопатогенному гриппу птиц. Однако сохраняется угроза его заноса с других территорий. Для контроля ситуации ветеринарные службы и Россельхознадзор продолжают мониторинговые исследования на грипп птиц и африканскую чуму свиней, включая проверку диких животных.
Птицефабрикам рекомендовано включить в ежегодный план проверок мониторинг не только гриппа, но и других заболеваний птиц. Владельцам личных подсобных хозяйств советуют ограничить выгульное содержание домашней птицы.
Также службе ветеринарии поручено продолжить работу по аккредитации диагностических лабораторий, чтобы они могли официально проводить анализы на особо опасные заболевания.
