Хуснуллин исполнит новогодние мечты детей из Горловки и Запорожской области

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» пообещал исполнить мечты Евгения из донецкой Горловки о деревянной карте с подсветкой и его трехлетней односельчанки Вероники о велосипеде, а также Жанны из Запорожской области — побывать в Третьяковской галерее.
«Запорожская область, Жанна, 14 лет, мечтает попасть в Третьяковскую галерею. Это, конечно, организуем… Донецкая Народная Республика, Горловка, Евгений, 12 лет, мечтает о деревянной карте с подсветкой. Попросим “Роскадастр” — они как раз делают — попросим, чтобы сделали, подарили на Новый год. Донецкая Народная Республика, Горловка, Вероника, 3 года, мечтает о велосипеде. Обязательно подарим», — сказал Хуснуллин, сняв с елки открытки с пожеланиями детей.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.