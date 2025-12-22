Хуснуллин исполнит новогодние мечты детей из Горловки и Запорожской области

«Запорожская область, Жанна, 14 лет, мечтает попасть в Третьяковскую галерею. Это, конечно, организуем… Донецкая Народная Республика, Горловка, Евгений, 12 лет, мечтает о деревянной карте с подсветкой. Попросим “Роскадастр” — они как раз делают — попросим, чтобы сделали, подарили на Новый год. Донецкая Народная Республика, Горловка, Вероника, 3 года, мечтает о велосипеде. Обязательно подарим», — сказал Хуснуллин, сняв с елки открытки с пожеланиями детей.