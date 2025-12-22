Ричмонд
Полицейские сняли с поездов дебоширов в Иркутской области

За прошедшие выходные транспортные полицейские Прибайкалья сняли с поездов семь пассажиров, которые нарушали общественный порядок.

Источник: РИА "Новости"

Всем им отказано в дальнейшей поездке, составлены административные протоколы.

Инциденты произошли на разных станциях региона — в Северобайкальске, Ангарске, Тайшете, Зиме и Нижнеудинске. Основными причинами стали появление в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения, мелкое хулиганство и распитие спиртного в поезде. Нарушители, жители Кемеровской области, Бурятии, Красноярского края и Иркутской области, вели себя неадекватно, нецензурно выражались и мешали другим пассажирам.

Например, в Северобайкальске 47-летнего мужчину сняли с поезда «Тында-Кисловодск» за пьянство и нецензурную брань на перроне. В Нижнеудинске двое попутчиков из Ангарска были удалены из поезда «Москва-Владивосток» после того, как громко ругались и игнорировали замечания проводников.

Всем нарушителям грозят административные штрафы. Сотрудники полиции провели с ними разъяснительные беседы о правилах поведения в общественных местах и на железнодорожном транспорте.

Ранее в Иркутске не пустили в самолет авиадебошира из Астрахани.