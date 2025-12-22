Полицейские сняли с поездов дебоширов в Иркутской области

Например, в Северобайкальске 47-летнего мужчину сняли с поезда «Тында-Кисловодск» за пьянство и нецензурную брань на перроне. В Нижнеудинске двое попутчиков из Ангарска были удалены из поезда «Москва-Владивосток» после того, как громко ругались и игнорировали замечания проводников.