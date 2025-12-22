«Аэрофлот» начинает сажать в самолет по биометрии

«Аэрофлот» успешно протестировал сервис, который позволяет пассажирам садиться в самолет без паспорта, по биометрии. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
В компании сообщили, что новый сервис под названием «Мигом» обеспечивает сквозное прохождение всех предполетных процедур по биометрическим данным. Пассажирам больше не нужно доставать документы при регистрации на рейс, входе в «чистую» зону аэропорта и непосредственно при посадке на борт у выхода на гейте.
Подключить услугу можно будет заранее на сайте авиакомпании. После этого для поездки по России паспорт не потребуется. При этом, как подчеркивает перевозчик, пассажиры всегда смогут выбрать, как именно пройти на борт самолета — по паспорту или по биометрии.
Ожидается, что первые пассажиры смогут опробовать биометрическую посадку «Мигом» уже во второй половине 2026 года.
Ольга Толмачева