«Аэрофлот» начинает сажать в самолет по биометрии

Подключить услугу можно будет заранее на сайте авиакомпании. После этого для поездки по России паспорт не потребуется. При этом, как подчеркивает перевозчик, пассажиры всегда смогут выбрать, как именно пройти на борт самолета — по паспорту или по биометрии.