Несколько украинцев эвакуировали из зоны боевых действий в Россию

«Из зоны боевых действий на территорию России перемещены граждане Украины. Украина сразу же обратилась ко мне, (чтобы узнать — ред.) в каком состоянии эти люди. Мы их разместили в пунктах временного размещения Белгорода, обеспечили их всем необходимым», — сказала она на заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.