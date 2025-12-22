Несколько украинцев эвакуировали из зоны боевых действий в Россию

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Несколько граждан Украины из зоны боевых действий перемещены на территорию России, их разместили в ПВР Белгорода и обеспечили всем необходимым, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Из зоны боевых действий на территорию России перемещены граждане Украины. Украина сразу же обратилась ко мне, (чтобы узнать — ред.) в каком состоянии эти люди. Мы их разместили в пунктах временного размещения Белгорода, обеспечили их всем необходимым», — сказала она на заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Москалькова добавила, что уполномоченный по правам человека Белгородской области Жанна Киреева работает с пребывающими в РФ гражданами Украины.