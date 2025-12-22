Тайны ночных бесед. Почему мы говорим во сне, и когда стоит беспокоиться?

Каждую ночь миллионы людей ведут беседы, о которых сами потом не помнят. Речь во сне — распространённое, но многим непонятное явление. Что стоит за ним? Когда это безобидная особенность, а когда — сигнал организма о проблеме?
Механизм ночного красноречия
Если ваш сосед по комнате или кровати вдруг начинает бормотать, смеяться или даже кричать во сне, не спешите будить его или подслушивать секреты. Скорее всего, человек просто переживает эпизод сомнилоквии, который может быть вполне безобидным.
Разговоры во сне, или сомнилоквия, — одна из самых распространённых парасомний, то есть необычных явлений, которые происходят с человеком во время сна. «Спикер» может произносить как бессвязные обрывки фраз, так и целые логические рассуждения, спорить или вскрикивать. Длиться такой эпизод может несколько секунд, а то и минут, и повторяться в течение ночи. В речи спящего могут всплывать события не только недавнего, но и далёкого прошлого, словно мозг в этот момент листает давно забытые страницы памяти.
«Спящий человек не осознаёт изменение своего поведения во время сна, а проснувшись, не помнит, что говорил, и узнаёт об этом только от окружающих, — рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории сомнологии и нейрофизиологии Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека, доктор медицинских наук Ольга Бердина. — Не всегда верно суждение о том, что люди начинают говорить во сне после сильного стресса или негативных эмоций (хотя эти события стоят в ряде причин сомнилоквии, особенно у взрослых). Это явление может отмечаться и на фоне относительного психологического благополучия».
С научной точки зрения, такие разговоры возникают из-за своеобразного «наложения» фаз сна. Наш мозг, как правило, не переключается между сном и бодрствованием мгновенно. Этот переход представляет собой сложный процесс последовательной активации и деактивации различных нервных центров. В такие моменты (между стадиями сна или при неполном пробуждении) и может возникать нестабильное промежуточное состояние.
Речевые центры (а точнее, зоны речедвигательных органов) мозга временно активируются, в то время как сознание продолжает спать. Если это происходит в фазе быстрого сна, то речь может быть связана со сновидением. Если в глубокой фазе медленного сна — то это результат частичного пробуждения.
О каких расстройствах это может свидетельствовать?
По статистике, около половины всех детей и примерно 4% взрослых иногда говорят во сне. Пол значения не имеет: мужчины и женщины делают это с одинаковой частотой, но у мужчин проявления сомнилоквии, как правило, бывают громче и эмоциональнее.
В подавляющем большинстве случаев, особенно у детей, сноговорение — это доброкачественное явление. Оно не требует специального лечения, похода к врачу и часто проходит само, по мере взросления.
Беспокоиться не стоит, если разговоры случаются эпизодически, не нарушают ваш собственный сон и сон окружающих. Однако существует ряд признаков, которые должны стать поводом для консультации.
«Сомнилоквия может быть и вариантом нормы, и симптомом некоторых заболеваний, в том числе таких серьёзных расстройств сна, как синдром ночных апноэ, нарколепсия, нарушения поведения в быстром сне. Если человек “ораторствует” каждую ночь и при этом отмечается эмоциональное или двигательное беспокойство, необходимо обратиться к специалисту (неврологу, сомнологу) и пройти соответствующее обследование», — советует Ольга Бердина.
Диагностика и помощь
Если симптомы вызывают опасения, врач может назначить полисомнографию — комплексное исследование сна в лабораторных условиях. Во время этой процедуры с помощью датчиков фиксируются волны мозга, дыхание, сердечный ритм, движения, а также ведётся видео- и аудиозапись. Это «золотой стандарт» диагностики, который позволяет точно определить стадию сна, во время которой происходит говорение, и выявить сопутствующие нарушения.
Даже если разговоры во сне не опасны, их частоту можно уменьшить, следуя правилам гигиены сна:
- Соблюдайте режим: ложитесь и вставайте в одно и то же время.
- Создайте ритуал отхода ко сну и комфортную, тёмную, прохладную обстановку в спальне.
- Избегайте кофеина, тяжёлой пищи и алкоголя перед сном.
- Снижайте уровень стресса с помощью техник релаксации (медитации, лёгкой растяжки, чтения).
Главный вывод такой. Случайные ночные монологи — чаще всего просто любопытная особенность работы мозга. Но если они становятся слишком громкими, эмоциональными и мешают качеству жизни, это повод обратиться к врачу, чтобы исключить скрытые проблемы и обеспечить себе здоровый сон.