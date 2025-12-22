Ричмонд
Владелицу приюта доставили в полицию после гибели животных в Ростовской области

Погибли животные: владелице донского приюта грозит уголовная статья.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области владелицу приюта доставили в отдел полиции после гибели животных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сегодня, 22 декабря, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Следствие могут начать по статье «Жестокое обращение с животными» (ч. 2 ст. 245 УК РФ). На данный момент проводится проверка.

— Предварительно, женщина была владелицей приюта и халатно относилась к уходу за собаками, в результате чего некоторые из них скончались. Количество пострадавших животных устанавливается, — прокомментировали в полиции.

Ранее на сайте «КП — Ростов-на-Дону» опубликовали статью о случившемся. Зооволонтеры сообщили изданию о гибели около 300 питомцев — кошек, собак, енотов, лис и птиц.

