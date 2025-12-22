В крае заключены 29 договоров о КРТ

Суммарный градостроительный потенциал по договорам составляет более 4 млн кв метров жилья.
В Красноярске жилые дома с применением механизма КРТ появятся на улицах Абытаевская, Калинина, 26 Бакинских комиссаров, Стасовой, Вавилова, Шахтёров, Подзолкова, Димитрова, Прибойная, Черёмуховая, Партизана Железняка, Стадионная, Складская, Марковского/Малиновского, пр. им. газеты Красноярский рабочий, пр. Ульяновский. А также в микрорайонах Солонцы-2, Николаевка, Серебряный, Нанжуль-Солнечный. В Ачинске на ул. Калинина/Гагарина.
Напомним, что договор КРТ подразумевает возведение детских садов, школ, транспортной и инженерной инфраструктуры, центра социального обслуживания, спортивного центра, библиотеки, физкультурно-оздоровительного комплекса. Кроме того, застройщик берет на себя ответственность за капремонт школы, передачу квартир для переселения из аварийного жилья, предоставление муниципалитету земельных участков под строительство соцобъектов.
Механизм КРТ обеспечивает создание новой и развитие существующей транспортной, социальной, коммунальной инфраструктур, обновление застроенных территорий, а также промышленных и производственных зон внутри городов.
«Красноярск — первый город в крае, в котором строительство идёт с новыми подходами. Ведём работу по распространению практики внедрения КРТ на других территориях региона, в первую очередь в опорных городах. Ставим задачу до 2030 года вовлечь в КРТ не менее 1000 гектаров неэффективно используемых участков», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Говорушкин.