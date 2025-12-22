В крае заключены 29 договоров о КРТ

«Красноярск — первый город в крае, в котором строительство идёт с новыми подходами. Ведём работу по распространению практики внедрения КРТ на других территориях региона, в первую очередь в опорных городах. Ставим задачу до 2030 года вовлечь в КРТ не менее 1000 гектаров неэффективно используемых участков», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Говорушкин.