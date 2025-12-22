Теплоснабжение ограничат в двух округах Иркутска 23 декабря

IrkutskMedia, 22 декабря. Завтра будет прекратится подача теплоснабжения в некоторых домах Иркутска. Ограничения ввели из-за ремонтных работ на теплосети, чтобы не допустить аварийной ситуации.
Как сообщает оператор теплосетей Иркутска в группе ВК (12+), работы будут проведены на улице Каландаришвили, 6, и на бульваре Рябикова, 32а.
Напомним, в ночь с 19 на 20 декабря коммунальные службы Иркутска устранили последствия коммунальной аварии, которая произошла в микрорайоне Радужный. В пресс-службе администрации сообщили, что работы были завершены в 3.08. Рабочие провели противогололедную обработку участков дороги, подвергшихся подтоплению.