Алкоголь и фейерверки: омичи активно пытаются отправить по почте «запрещенку»

В УФПС Омской области отметили, что с середины ноября объем принимаемых в доставку посылок и бандеролей вырос на 30%. Вместе с ним кратно участились случаи, когда омичи пытались отправить по почте запрещенные к пересылке товары.
Почтовики составили рейтинг, какие предновогодние отправления жители региона пробовали отправить по почте вопреки запретам. Чаще всего омичи пытались отправить по почте кедровые орехи. По России их отправлять можно, а в зарубежные станы, например, такие как Германия нельзя. Также жители региона неоднократно предпринимали попытки отправить по почте пиротехнические изделия — как правило, это фейерверки и бенгальские огни. У таких вложений высокий риск возгорания, особенно от трения при перевозке. Сотрудники ведомства напоминают, что пиротехнику никогда не примут в доставку.
Еще один вид запрещенных отправлений деньги. Их омичи пытались отправить по почте, упаковывая в пластиковые конверты или картонные коробки, что тоже является нарушением. В нынешнее время для этого есть более удобный и быстрый способ денежные переводы. Рейтинг запрещенных к пересылке товаров, которые омичи пытались отправить по почте, замыкает алкоголь: зачастую это были подарочные упаковки с алкогольными напитками. Почтовики напоминаю, что алкогольную продукцию, этиловый спирт и пиво не будут принимать в доставку.