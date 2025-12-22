Алкоголь и фейерверки: омичи активно пытаются отправить по почте «запрещенку»

Еще один вид запрещенных отправлений деньги. Их омичи пытались отправить по почте, упаковывая в пластиковые конверты или картонные коробки, что тоже является нарушением. В нынешнее время для этого есть более удобный и быстрый способ денежные переводы. Рейтинг запрещенных к пересылке товаров, которые омичи пытались отправить по почте, замыкает алкоголь: зачастую это были подарочные упаковки с алкогольными напитками. Почтовики напоминаю, что алкогольную продукцию, этиловый спирт и пиво не будут принимать в доставку.