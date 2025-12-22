В Красноярске с Новым годом поздравляют детей бойцов специальной военной операции

Семья Вячеслава Мироненко уже побывала на спектакле во Дворце культуры «Кировский». Дед Мороз со Снегурочкой вручили Артёму, Матвею, Данилу и Ксении сладкие подарки, которые в этом году упакованы в яркие рюкзаки-снеговики. Прошлым летом Вячеслав в рамках служебной командировки отстаивал интересы нашей страны в зоне специальной военной операции, сейчас продолжает службу в органах внутренних дел.