В Красноярске с Новым годом поздравляют детей бойцов специальной военной операции

Об этом рассказали в мэрии.
Семья Вячеслава Мироненко уже побывала на спектакле во Дворце культуры «Кировский». Дед Мороз со Снегурочкой вручили Артёму, Матвею, Данилу и Ксении сладкие подарки, которые в этом году упакованы в яркие рюкзаки-снеговики. Прошлым летом Вячеслав в рамках служебной командировки отстаивал интересы нашей страны в зоне специальной военной операции, сейчас продолжает службу в органах внутренних дел.
«Нашей большой семьей побывали на праздничном представлении — получили подарки и положительные эмоции, самое главное — дети рады. Мы любим проводить время вместе, но не всегда это удается. Очень ценим предновогоднее волшебное время в семейном кругу», — поделилась впечатлениями супруга ветерана специальной военной операции Виктория Мироненко.
Отдельное внимание близким бойцов уделяют главы районов, к семье Резаевых праздник пришел прямо домой. Руководитель администрации Советского района Елена Ланина вместе с Дедом Морозом поздравила дочек-погодок Таисию и Василису бойца Антона Резаева. Глава семьи был штурмовиком, после ранения вернулся домой — теперь помогает фронту и ребятам.
«На специальную военную операцию пошел без раздумий, считаю, это долг каждого мужчины — защищать свою семью и отстаивать интересы государства. Тем более мы с супругой знакомы с военным делом и знаем, что такое долг и честь», — заявил ветеран специальной военной операции Антон Резаев.
Череда утренников и представлений будет продолжаться всю предновогоднюю неделю, а сладкие подарки получат свыше 76 тыс. ребят. Это дети участников специальной военной операции, ученики начальных классов, ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитанники коррекционных школ. По традиции новогодний праздник поддерживает Почетный гражданин Красноярского края и города Красноярска Хазрет Совмен.
Одновременно с поздравлениями идет работа по сбору гуманитарной помощи для защитников, чтобы наши бойцы почувствовали тепло и заботу в канун Нового года. «Посылки добра» с теплыми вещами, новогодними сувенирами-оберегами, продуктовыми наборами, средствами личной гигиены, десятки душевных писем и рисунков с пожеланиями собирают ученики и коллективы образовательных учреждений, общественные организации и сами семьи.
К гуманитарной акции уже присоединились школы № 108, 154, 158, 160. В гимназии № 4 ученики, например, родители и педагоги собрали необходимые вещи для бойцов, которые проходят лечение в госпиталях. Посылки уже переданы волонтерам, в скором времени они дойдут до адресатов.
В течение всего года в городе инициативно реализуется целый комплекс мер социальной поддержки, направленный на обеспечение всесторонней помощи тем, чьи близкие сегодня находятся на фронте. Эта работа продолжится и в 2026 году.