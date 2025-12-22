Стало известно, где в Уфе можно запускать фейерверки

С 31 декабря на территории Башкортостана по решению правительства РБ вводится особый противопожарный режим. Запуск пиротехники в этот период можно осуществлять только в специально отведенных для этого местах. Поэтому в Уфе определили следующие площадки для использования пиротехнических изделий:
В Демском районе три площадки, расположенные в парке культуры и отдыха «Демский», на открытой площадке напротив дома по ул. Евгения Столярова, 2 и на площадке напротив озера Карьерное. В Калининском районе три места — на открытой площадке по ул. Александра Спивака, в сквере «Аленький цветочек» и на площади перед ДК «Машинстроитель». В Кировском районе также три площадки — на пляже «Солнечный», на набережной реки Белой ниже Конгресс-холла, на открытой площадке напротив дома по ул. Айская, 16. В Ленинском районе определены две площадки, расположенные на открытых пространствах по ул. Асхата Мирзагитова в ЖК «8 Марта» и возле стадиона «Водник». В Октябрьском районе фейерверки разрешено запускать в трех локациях: на открытой площадке на пересечении улиц Максима Рыльского и Набережной реки Уфы, на Аллее между Лайфстайл-центром Башкирия по ул. 50 лет СССР и напротив ТЦ «Караван». В Орджоникидзевском районе определены две площадки, расположенные на парковке на спуске к СОК «Биатлон» и на открытых площадках по ул. Ш. Руставели между ул. Ладыгина и ул. Российская. В Советском районе официально разрешенных площадок для запуска фейерверков не предусмотрено.
Ранее жителям Башкирии вместо покупки фейерверка предложили сделать доброе дело. Председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов предложил вложиться в добрые дела, а не в яркие огни.
«Сейчас различные взрывы, хлопки очень неоднозначно воспринимаются жителями республики, многих они пугают. К тому же это достаточно дорогостоящее изделие. Поэтому, на мой взгляд, лучше эти деньги потратить на благие дела. Есть волонтерские организации, которые помогают ребятам в зоне СВО, есть и здесь нуждающиеся люди. Если со своими близкими что-то приобретете, передадите в зону СВО или отправите средства на благотворительность, это принесет гораздо больше пользы и радости. В данных условиях это будет правильно», — сказал Кирилл Первов.