Стало известно, где в Уфе можно запускать фейерверки

В Демском районе три площадки, расположенные в парке культуры и отдыха «Демский», на открытой площадке напротив дома по ул. Евгения Столярова, 2 и на площадке напротив озера Карьерное. В Калининском районе три места — на открытой площадке по ул. Александра Спивака, в сквере «Аленький цветочек» и на площади перед ДК «Машинстроитель». В Кировском районе также три площадки — на пляже «Солнечный», на набережной реки Белой ниже Конгресс-холла, на открытой площадке напротив дома по ул. Айская, 16. В Ленинском районе определены две площадки, расположенные на открытых пространствах по ул. Асхата Мирзагитова в ЖК «8 Марта» и возле стадиона «Водник». В Октябрьском районе фейерверки разрешено запускать в трех локациях: на открытой площадке на пересечении улиц Максима Рыльского и Набережной реки Уфы, на Аллее между Лайфстайл-центром Башкирия по ул. 50 лет СССР и напротив ТЦ «Караван». В Орджоникидзевском районе определены две площадки, расположенные на парковке на спуске к СОК «Биатлон» и на открытых площадках по ул. Ш. Руставели между ул. Ладыгина и ул. Российская. В Советском районе официально разрешенных площадок для запуска фейерверков не предусмотрено.