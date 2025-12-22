Тайник с историей: в «Ангарской деревне» открыли уникальное сооружение — пороховой погреб

IrkutskMedia, 22 декабря. В Братске на территории музея под открытым небом «Ангарская деревня» открыли пороховой погреб — уникальное сооружение, созданное как часть исторического комплекса «Брацкий острог», сообщает мэр Братска Александр Дубровин в своем тг-канале (18+).
Пороховой погреб выполнен в виде бревенчатого сруба из 12 венцов. В соответствии с историческими требованиями к сооружению пристроена кирпичная входная группа, а вход закрывают массивные кованые ворота. По словам главы города, экспозиция (0+) полностью подготовлена к приему посетителей.
Внутри размещены деревянные пороховые бочки и макеты оружия. Над созданием экспонатов работали мастера из Москвы, Волгограда и Новосибирска. В числе представленных предметов — пищали, бердыши, рогатины, средневековые луки, стрелы и другие образцы вооружения. Как отметил Александр Дубровин, пороховой погреб является неотъемлемой частью исторического комплекса «Брацкий острог».
Ранее в Галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея имени В. П. Сукачёва в Иркутске открылся Всероссийский выставочный проект «Сны Сибири» (0+), посвящённый истории и археологии Приуралья, Сибири и Дальнего Востока. На выставке представлены 40 археологических артефактов, в том числе из Иркутской области. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Семья» и организован Фондом науки и культуры «Таволга» совместно с Иркутским областным художественным музеем.