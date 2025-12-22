Тайник с историей: в «Ангарской деревне» открыли уникальное сооружение — пороховой погреб

Ранее в Галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея имени В. П. Сукачёва в Иркутске открылся Всероссийский выставочный проект «Сны Сибири» (0+), посвящённый истории и археологии Приуралья, Сибири и Дальнего Востока. На выставке представлены 40 археологических артефактов, в том числе из Иркутской области. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Семья» и организован Фондом науки и культуры «Таволга» совместно с Иркутским областным художественным музеем.