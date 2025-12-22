У жителя Братска конфисковали авто за нетрезвое вождение

IrkutskMedia, 22 декабря. Братский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приангарья, суд установил, что в июле текущего года подсудимый, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, в состоянии алкогольного опьянения ехал на Suzuki Grand Vitara по улице Ольховая СНТ «Сибирские Сады» города Братска и был остановлен экипажем ДПС. В ходе проверки документов у водителя выявлены признаки алкогольного опьянения, после мужчина был отстранен от управления машиной.
В связи с привлечением ранее подсудимого к административной ответственности, дознавателями полиции инициировано уголовное преследование.
С учетом мнения государственного обвинителя суд признал братчанина виновным в преступлении и назначил ему наказание в виде 380 часов обязательных работ с лишением права управления т/с на срок 2,5 года.
Автомобиль стоимостью около 800 тысяч рублей конфискован в доход государства.
