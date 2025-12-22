У жителя Братска конфисковали авто за нетрезвое вождение

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приангарья, суд установил, что в июле текущего года подсудимый, будучи ранее подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, в состоянии алкогольного опьянения ехал на Suzuki Grand Vitara по улице Ольховая СНТ «Сибирские Сады» города Братска и был остановлен экипажем ДПС. В ходе проверки документов у водителя выявлены признаки алкогольного опьянения, после мужчина был отстранен от управления машиной.