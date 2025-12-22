Почти сотня домов в Коминтерновском районе Воронежа осталась без отопления

Без горячей воды и отопления днём понедельника, 22 декабря, остались жители Коминтерновского района.
Как сообщили в воронежском филиале «РИР Энерго», подачу ресурса приостановили из-за обнаружения повреждения на дренаже участка теплосети у здания котельной.
Специалисты уже приступили к ремонтным работам. До 15:00 горячей воды и отопления не будет по следующим адресам:
ул. 45 Стрелковой Дивизии, № 104, 106, 108, 116, 125, 127;
пер. Славы, № 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 10;
пер. Ботанический, № 47а;
ул. Беговая, № 2/1, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 14, 20, 51, 53, 55, 57, 65, 67, 69, 71, 73;
Московский пр-т, № 42, 44а, 46, 54, 56, 58, 60, 68, 70, 72, 76, 78, 80;
ул. Хользунова, № 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;
пер. Ученический, № 7;
ул. Шишкова, № 57, 61, 63, 65, 67, 69.