Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти сотня домов в Коминтерновском районе Воронежа осталась без отопления

Подачу ресурса приостановили из-за коммунальной аварии.

Источник: АиФ Воронеж

Без горячей воды и отопления днём понедельника, 22 декабря, остались жители Коминтерновского района.

Как сообщили в воронежском филиале «РИР Энерго», подачу ресурса приостановили из-за обнаружения повреждения на дренаже участка теплосети у здания котельной.

Специалисты уже приступили к ремонтным работам. До 15:00 горячей воды и отопления не будет по следующим адресам:

ул. 45 Стрелковой Дивизии, № 104, 106, 108, 116, 125, 127;

пер. Славы, № 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 10;

пер. Ботанический, № 47а;

ул. Беговая, № 2/1, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 14, 20, 51, 53, 55, 57, 65, 67, 69, 71, 73;

Московский пр-т, № 42, 44а, 46, 54, 56, 58, 60, 68, 70, 72, 76, 78, 80;

ул. Хользунова, № 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

пер. Ученический, № 7;

ул. Шишкова, № 57, 61, 63, 65, 67, 69.